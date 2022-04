A receita que o Estado estima obter este ano com os impostos relacionados com a aquisição e a utilização de automóveis vai aumentar 0,3% no próximo ano, face à estimativa para 2021, para 4,2 mil milhões de euros, a um ritmo muito inferior ao crescimento esperado da economia, devido ao sistema de compensação criado para mitigar o aumento do preço dos combustíveis.

Conteúdo reservado a assinantes. Para ler a versão completa, aceda aqui ao JE Leitor