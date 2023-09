A procura está a superar largamente o esperado e mostra que as taxas de depósito atualmente oferecidas não chegam, de acordo com o ministro das Finanças belga.

4 Setembro 2023, 17h57

Os valores investidos para comprar dívida atingiram um valor recorde na Bélgica, na ordem de 21,9 mil milhões de euros. Trata-se de uma venda de títulos lançada pelo governo daquele país, que tem em vista competir com os depósitos bancários, forçando as instituições financeiras a aumentarem as taxas dos depósitos.

Segundo noticia a “Reuters”, a medida foi colocada em prática a 24 de agosto e coincide com o aumento da procura pela dívida belga e, em simultâneo, a subida das taxas de juro no bloco económico, que está a levar muitos credores a terem crescentes dificuldades em pagarem os empréstimos que contraíram.

O valor equivale a cerca de 5% dos depósitos da sociedade belga, além de representar quase o triplo do valor obtido em 2011, aquando da crise económica daquele ano. Supera ainda, com larga margem, o valor angariado por Itália no início deste ano, fixado em 18 mil milhões de euros.

De acordo com declarações do ministro da Finanças da Bélgica, a procura superou a expetativas e é “um sinal claro para os bancos”, da parte dos belgas. Vincent Van Peteghem disse, à “Reuters”, que a população espera “um retorno maior” do que aquele que os bancos estão a oferecer.