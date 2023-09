Comunidade portuguesa nos EUA “está segura, está firme e está a crescer” — Marcelo (C/ÁUDIO E FOTOS) (ATUALIZADA)

O Presidente da República, que se encontrou hoje com emigrantes e lusodescendentes no estado de New Jersey, considerou que a comunidade portuguesa nos Estados Unidos “está segura, está firme e está a crescer”. Marcelo Rebelo de Sousa falava no Portuguese Instructive Social Clube, na cidade de Elizabeth, instituição centenária, fundada em 1922, que hoje o condecorou […]

23 Setembro 2023, 01h37