2 Setembro 2023, 15h10

A Comissão Nacional de Eleições (CNE) de Moçambique realizou hoje um novo sorteio das posições no boletim de voto dos concorrentes às eleições autárquicas de outubro, depois de o primeiro ter sido anulado pelo Conselho Constitucional.

Os 22 concorrentes às eleições autárquicas conheceram as novas posições, com os partidos parlamentares, os primeiros a serem sorteados, a ocupar as três posições iniciais no boletim de voto por imperativo de lei.

O Movimento Democrático de Moçambique (MDM), terceiro partido parlamentar, ocupa a primeira posição, a Resistência Nacional Moçambicana (Renamo, maior partido da oposição), está em segundo lugar, e a Frente de Libertação de Moçambique (Frelimo, no poder), ocupa a terceira posição, anunciou Rodrigues Timba, coordenador da comissão dos assuntos legais e deontológicos da CNE durante o novo sorteio em Maputo.

É a segunda vez que a CNE faz o sorteio das posições dos partidos no boletim eleitoral, depois de o primeiro sorteio ter sido anulado, na quarta-feira, pelo Conselho Constitucional, que ordenou a adição à lista de candidatos às eleições da Revolução Democrática (RD), partido fundado por dissidentes da Renamo.

