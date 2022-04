Concurso para aceleradoras do comércio digital abre com 55 milhões de euros de investimento

As candidaturas para criação e constituição de aceleradoras de empresas ligadas ao comércio digital vão abrir em meados de maio e prolongam-se até ao próximo dia 1 de julho. O aviso do IAPMEI, Portugal Digital e Direção-Geral das Atividades Económicas (DGAE) foi lançado, anunciou esta sexta-feira a estrutura encarregue de operacionalizar o Plano de Ação para a Transição Digital no país.

O investimento total é de 55 milhões de euros e insere-se no âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR). Até 2025, está prevista a criação de 25 aceleradoras que vão conseguir apoiar, pelo menos, 30 mil micro e pequenas e médias empresas (PME) através de um acompanhamento personalizado para o crescimento, inovação ou adoção de novas tecnologias.

As inscrições destinam-se a consórcios de associações empresariais ou “similares”, que operem a nível regional/local em todo o país. O objetivo é que, depois, estas instituições estimulem a transição digital de empresas com atividade comercial. “Serão valorizados os projetos com maior abrangência territorial e capacidade de envolver os agentes locais”, adianta a Portugal Digital.

“As aceleradoras de comércio digital pretendem promover a maturidade digital das empresas dos setores do comércio e serviços de porta aberta ao consumidor e apoiá-las a enfrentarem os desafios inerentes à adoção de novas tecnologias. Através do apoio com recursos humanos, ferramentas e intermediação no acesso a serviços de transformação digital, as PME vão contar com o acompanhamento das aceleradoras no terreno e em proximidade”, detalha a entidade governamental.