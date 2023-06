Concursos de empreitadas de obras públicas crescem até fim de maio

Até ao final do mês de maio, os contratos de empreitadas celebrados e reportados no Portal Base, no âmbito de concursos públicos, totalizaram 809 milhões de euros, diz a associação que acrescenta que este valor traduz um aumento de 47% em termos homólogos.

23 Junho 2023, 16h14