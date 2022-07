Concursos de obras públicas caem 19% até junho e somam 1.775 milhões, diz AICCOPN

O montante dos concursos de empreitadas de obras públicas promovidos no primeiro semestre recuou 19% em termos homólogos, para 1.775 milhões de euros, refletindo a falta de Orçamento do Estado no início do ano, informou a AICCOPN.

Segundo o mais recente Barómetro das Obras Públicas da Associação dos Industriais da Construção Civil e Obras Públicas (AICCOPN), “no primeiro semestre de 2022, o volume de concursos de empreitadas de obras públicas promovidos atingiu os 1.775 milhões de euros, ou seja, menos 19% que o apurado no semestre homólogo de 2021, refletindo, em grande medida, o impacto da ausência do Orçamento de Estado para 2022, o qual só entrou em vigor no passado dia 28 de junho”.

De igual modo, nos primeiros seis meses deste ano foram celebrados e registados no Portal Base contratos de empreitadas de obras públicas num total de apenas 1.045 milhões de euros, valor que é 51% inferior ao apurado para o período homólogo de 2021.

Por modalidades, os contratos de empreitadas celebrados no âmbito de concursos públicos totalizaram, no semestre, 799 milhões de euros, menos 51% em termos homólogos, enquanto os contratos celebrados nas modalidades de ajustes diretos e consultas prévias atingiram 194 milhões de euros, menos 40% face ao primeiro semestre de 2021.