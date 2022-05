Condomínio de luxo no Porto premiado em Nova Iorque

O mercado imobiliário português foi reconhecido a nível internacional através do ‘The Avenue’. Um condomínio de luxo localizado na Avenida dos Combatentes da Grande Guerra, na cidade do Porto, e que foi distinguido na categoria “Best Luxury Apartment Living in Portugal”, durante a cerimónia dos Luxury Lifestyle Awards realizada em Nova Iorque.

O projeto da Nort Properties e desenhado pelo gabinete de arquitetura Paulo Merlini Arquitetos, conta com seis pisos e 12 apartamentos de luxo com tipologias entre duas e quatro suítes, tendo ainda com piscina no rooftop , personal concierge, ginásio, sala de reuniões e outros serviços.

Os Luxury Lifestyle Awards são os prémios internacionais que selecionam e promovem os melhores produtos e serviços de luxo do mundo, reconhecendo-lhes o maior nível de qualidade e inovação.