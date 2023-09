Num documento de 30 páginas o Conselho Nacional das Confederações Patronais (CNCP) avança com propostas para o OE2024. Nomeadamente redução da carga fiscal para as famílias e empresas e ainda redução da TSU paga pelas empresas em 1%.

13 Setembro 2023, 19h30

O Conselho Nacional das Confederações Patronais (CNCP) apresentou esta quarta-feira ao Governo as suas propostas para o Orçamento do Estado para 2024.

Aproveitando a reunião desta quarta-feira da Concertação Social as confederações patronais defenderam esta quarta-feira que o Orçamento do Estado para 2024 (OE2024) deve prever uma redução de impostos para empresas e trabalhadores.

Num documento de 31 páginas as confederações patronais propõem medidas de redução dos custos de contexto; medidas de redução de tributação; medidas de capitalização das empresas; medidas de reforço da tesouraria; e garantias dos contribuintes.

No capítulo das medidas de redução de tributação está incluída a redução da taxa do IVA. Propõem que seja “a aplicação da taxa reduzida a todas as empreitadas no domínio da construção civil de prédios destinados a habitação, não só no quadro do combate a esta crise, pela diminuição dos custos de aquisição, como tendo em vista incentivar a renovação generalizada das habitações e melhoria das condições de habitabilidade, nomeadamente a nível térmico e acústico, prever a sua sujeição à taxa reduzida”.

Propõem também a redução da taxa do IRC e da derrama estadual. “Quanto às taxas normais do IRC deve equacionar-se a redução da taxa normal do IRC para 17% e para 15% a taxa aplicável às empresas PME e às Small Mid Cap´s”, lê-se no documento.

” Para além disso, na perspetiva da eliminação progressiva da derrama estadual, propõe-se que se dê início ao processo de reversão do aumento da derrama estadual, de modo a abranger apenas as empresas com lucro superior a 5 milhões de euros”, acrescentam.

Para além da redução do IRC, os patrões propõem também da diminuição da Taxa Social Única (TSU) que é exigida aos empregadores, no momento do pagamento dos salários. Isto no âmbito da redução dos custos salariais.

“Propõe-se a redução de 1% da taxa contributiva global na parte respeitante à entidade empregadora, acompanhada de um reforço equitativo do valor do imposto sobre o valor acrescentado” pois “faz sentido” que o Governo acompanhe e esforço das entidades patronais matéria salarial, “mediante a redução da taxa contributiva a cargo da entidade empregadora”. Mas para que a medida não tenha impacto no orçamento da segurança social, “poderá equacionar-se a sua compensação mediante transferência de um montante equitativo da receita do IVA”.

Outra proposta consiste na redução de taxas do IRS. “Essa redução passa, não só pela revisão dos escalões do IRS, como por outras medidas que se apresentarão autonomamente”, dizem.

A proposta consiste na revisão dos escalões de IRS para reduzir o nível de tributação.

Ao mesmo tempo também propõem a dedução à coleta dos juros de empréstimos com a habitação. “Tornar extensiva a todos os contratos, independentemente da data da sua celebração, a dedução dos juros de empréstimos com a aquisição, construção ou beneficiação de imóveis para habitação própria e permanente”, propõem.

As confederações propõem ainda que o atual regime mais favorável para a tributação dos stock options para startups, tenha aplicação transversal a todas os sujeitos passivos de IRS.

No que toca aos imóveis, as confederações propõem rever o âmbito de incidência do AIMI (adicional de IMI) por forma a excluir os prédios que tenham uma afetação empresarial.

Há medidas para simplificação e clarificação do incentivo fiscal à valorização salarial e uma proposta para atribuir um benefício fiscal ao investimento.

As confederações patronais avançam ainda com incentivos à capitalização das empresas.