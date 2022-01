Confiança dos consumidores aumenta e sentimento do clima económico diminui

O sentimento de confiança dos consumidores registou um aumento em janeiro, contrastando com a descida do clima económico no mesmo mês, segundo os dados publicados pelo Instituto Nacional de Estatística (INE) esta sexta-feira, 28 de janeiro.

A confiança dos consumidores cresceu em janeiro após uma estabilização em dezembro e quebra nos dois meses anteriores, em particular no mês de novembro.

Já a quebra do clima económico marca uma tendência de irregularidade que tem vindo a registar-se desde julho de 2021. No mês em análise, os indicadores de confiança diminuíram em janeiro na indústria transformadora e nos serviços e aumentaram na construção e obras públicas e no comércio.

Também as perspetivas dos consumidores sobre a evolução dos preços diminuiu em dezembro e janeiro, após os aumentos observados entre setembro e novembro, que resultaram no valor máximo dos últimos dez anos.

Já as expetativas dos empresários da construção e obras públicas sobre a evolução futura dos preços de venda voltaram a registar o valor máximo da série, reforçando o acentuado movimento ascendente observado desde maio.