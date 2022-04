Confiança e sentimento económico melhoram em abril, segundo INE

Os indicadores de confiança e de clima económico do INE relativos a abril aumentaram, depois da queda abrupta de março causada pela guerra na Ucrânia. Também na indústria, comércio e serviços as perspetivas económicas de curto-prazo melhoraram, de acordo com os dados revelados esta quinta-feira.

As famílias portuguesas recuperaram ligeiramente a confiança em abril, depois de março ter trazido a segunda maior queda deste indicador na série. O INE explica que a melhoria “resultou sobretudo do contributo positivo das expectativas relativas à evolução futura da situação económica do país, tendo as perspetivas sobre a evolução futura da situação financeira do agregado familiar e da realização de compras importantes também registado contributos positivos”.

O saldo das expectativas relativas à evolução futura da situação económica do país aumentou em abril, acrescenta a nota, sendo que o saldo das perspetivas relativas à evolução futura da situação financeira do agregado familiar também aumentou em abril.

Olhando para os vários sectores da economia, a indústria registou um aumento da confiança, contando com contributo positivo de todas as componentes. Já o comércio contou com contributos positivos das opiniões sobre o volume de vendas e das apreciações sobre o volume de stocks para também registar uma subida das perspetivas em abril, tal como sucedeu nos serviços.

Em sentido inverso, a construção registou uma deterioração da confiança dos agentes pelo terceiro mês consecutivo. Esta trajetória recente quebra “a tendência crescente iniciada em maio de 2020, que conduzira em janeiro ao valor máximo desde dezembro de 2001”, detalha a nota. “Esta diminuição refletiu o contributo negativo das duas componentes, apreciações sobre a carteira de encomendas e perspetivas de emprego”, acrescenta o INE.