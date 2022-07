Confiar em Putin para libertar o Mar Negro é como acreditar no Pai Natal, diz ministro alemão

O ministro da Agricultura da Alemanha, Cem Özdemir, disse na segunda-feira que acreditar nas garantias do presidente russo, Vladimir Putin, para libertar o Mar Negro e facilitar o transporte de cereais ucranianos é como acreditar no “Pai Natal ou no Coelhinho da Páscoa”, de acordo com o “Politico”.

As declarações surgiram em antecipação do encontro de hoje entre Putin e os seus homólogos, turco e iraniano, Recep Tayyip Erdogan e Ebrahim Raisi, para o transporte de cereais retidos na Ucrânia. As negociações entre a Rússia, a Ucrânia, a Turquia e as Nações Unidas estão em vias de chegar a um acordo, que deverá ser assinado no final desta semana e que permitirá retomar o transporte pelo Mar Negro para para países dependentes de importação. Contudo, autoridades em Kyiv e Bruxelas estão céticas em relação a este compromisso.

“Acho que não vai sair muito daí porque [o acordo] é baseado na palavra de Putin [que] não vale o papel em que está escrita”, disse Özdemir em Bruxelas ao chegar para uma reunião dos ministros da agricultura da UE. “Se ainda acreditam na palavra de Putin, podem acreditar no Pai Natal ou no Coelhinho da Páscoa”.

Também à ceticismo nos ucranianos. “Ainda estou bastante reservada sobre as expectativas”, disse a embaixadora-geral do Ministério dos Negócios Estrangeiros em Kyiv, Olga Trofimtseva.“Por que não estou tão otimista com o resultado deve-se a dois fatores principais: não confio na Rússia… e há algumas dificuldades técnicas”, disse, referindo-se a questões sobre a forma como se irá realizar o desbloqueio e a sua coordenação, incluindo a decisão sobre quem controlará os navios de cereais.

Özdemir pediu ainda à Comissão Europeia que assuma um papel mais ativo no aumento das exportações da Ucrânia por estradas e ferrovias através das suas fronteiras da UE, apesar de haver um amplo consenso de que as rotas terrestres não podem transportar as mesmas quantidades de grãos que os navios do Mar Negro.

“Países vizinhos e estados membros individuais não podem fazer isso por conta própria. Precisam da liderança da Comissão”, disse , pedindo que Bruxelas idealize criação de uma “rota alternativa permanente” para o efeito.

Em relação ao acordo em cima da mesa, o alto representante da UE para a Política Externa e de Segurança, Josep Borrell reconheceu que as rotas de exportação por terra “não são suficientes”. “Espero, e acho que tenho esperança, que esta semana seja possível chegar a um acordo para desbloquear Odesa e outros portos ucranianos”, disse.

“A vida de dezenas de milhares de pessoas depende desse acordo. Então, não é um jogo diplomático, é uma questão de vida ou morte para muitos seres humanos”, acrescentou.