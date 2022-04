Conflito armado na Ucrânia deve gerar 8,3 milhões de refugiados

As Nações Unidas atualizaram as suas previsões iniciais e estimam agora que a guerra na Ucrânia possa gerar 8,3 milhões de refugiados dentro do território e também para outros países europeus, revelou um porta-voz, citado pela “Reuters”.

Os dados não são tão otimistas e apontam que mais de 12,7 milhões de pessoas já abandonaram as suas casas nos últimos dois meses, ou seja, desde que o conflito armado começou. Cerca de 7,7 milhões de ucranianos moveram-se dentro do próprio país e mais de cinco milhões passaram as fronteiras estabelecidas.

No início, as Nações Unidas perspetivavam a existência de quatro milhões de refugiados ao longo da guerra, mas devido à extensa duração do conflito decidiu realizar um novo balanço. Os quatro milhões de refugiados foram atingidos um mês depois do início da invasão, a 24 de fevereiro.

A nova perspetiva eleva o número de refugiados provenientes da Síria, considerada atualmente a maior crise de refugiados do século, que já chegou aos 6,8 milhões de pessoas a fugir do país em conflito.