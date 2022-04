Congresso CDS: Nuno Melo diz que quer construir pontes e não escavar trincheiras

O candidato à liderança do CDS-PP Nuno Melo foi hoje recebido com palmas no exterior do Pavilhão Multiusos de Guimarães, à chegada ao 29.º Congresso do partido, afirmando que vem para “construir pontes” e não “escavar trincheiras”.

“Eu quero construir pontes. Acho que temos que dar um sinal ao país e não venho aqui escavar ainda mais trincheiras, conto realmente com todas as pessoas que tenham disponibilidade, talento e que estejam de boa-fé”, afirmou o único eurodeputado eleito pelo CDS-PP.

Nuno Melo sublinhou que o que o motiva é “para o futuro e para fora” e não “para dentro e em ajuste de contas”.

Questionado se ficaria surpreendido se o ex-líder Manuel Monteiro apresentasse uma candidatura à liderança, Nuno Melo admitiu que sim: “Eu diria talvez que sim, dadas as circunstâncias, diria que sim”.