Congresso da APDC regressa a 11 e 12 de maio com Paulo Portas como presidente

A 31.ª edição do Digital Business Congress tem como presidente Paulo Portas, antigo ministro e presidente do CDS-PP, co-fundador e ex-diretor do semanário O Independente, que sucede a nomes como Maria Manuel Leitão Marques e Luís Marques Mendes, antigos ministros da república, Tiago Pitta e Cunha, administrador da Fundação Oceano Azul, e Leonor Beleza, presidente da Fundação Champalimaud.

O congresso da Associação Portuguesa para o Desenvolvimento das Comunicações (APDC) realiza-se de forma híbrida a partir de Lisboa e online, nos dias 11 e 12 de maio.

“Tech and Economics: the way forward” é o tema desta edição do fórum. O papel da tecnologia e o seu impacto na economia e na sociedade, a nova era pós-Covid e a instabilidade que ameaça a Europa devido à guerra da Rússia na Ucrânia estarão no centro do debate, que também destina atenção particular a temas como o papel da ciência, tecnologia e inovação, o metaverso, o talento, o futuro do capitalismo, a democracia na era digital, a recuperação da economia portuguesa, a cibersegurança e soberania digital.

A iniciativa conta com o Alto Patrocínio da Presidência da República.