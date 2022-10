Conheça algumas dicas para poupar no supermercado

Dado ao atual contexto de crise, os consumidores veem-se agora obrigados a repensar nos seus consumos e a reduzir despesas. O campo da alimentação não é exceção, tendo em conta a crescente subida dos preços dos bens essenciais.

Embora a alimentação necessite de ser reconsiderada de forma económica, pois representa grande parte do orçamento das famílias, os consumidores não se podem esquecer da importância da qualidade nutricional.

Na maioria das vezes, as famílias optam por diminuir na alimentação, por ter um efeito mais imediato no seu orçamento. A DECO deixa-lhe algumas sugestões que fazem toda a diferença:

Comece por estabelecer um montante máximo por mês daquilo que pode gastar no supermercado Faça uma lista de compras, antecipadamente, constatando que alimentos realmente necessita comprar de modo a evitar desperdícios. Sabia que em média, por ano, cada família gasta cerca de 540 euros em desperdício alimentar? Faça comparações entre preços, marcas e, até mesmo, supermercados com o intuito de poder escolher as opções mais económicas Esteja atento às promoções e utilize sempre que possível os cupões de desconto Opte por fazer planos semanais de refeições, pois assim conseguirá perceber que alimentos precisa em concreto Sempre que possível dê preferência à preparação das refeições em casa.

A DECO, em parceria com a Junta de Freguesia do Caniço, irá dinamizar uma ação de sensibilização sobre “Comer bem é mais barato” no próximo dia 11 de outubro, pelas 15h30.

O objetivo desta ação é providenciar aos consumidores mais informação, sobre como manter uma alimentação saudável e equilibrada, sem gastar muito dinheiro. Caso tenha interesse em presenciar esta sessão, basta inscrever-se através do seguinte link: https://forms.gle/VeeccBaAX9Z5xVWf7 .

Se precisar de ajuda, saiba que a DECO tem um Gabinete de Proteção Financeira que pode ajudá-lo na análise e reorganização das suas finanças. Conte connosco. Conte com o apoio da DECO MADEIRA através do número de telefone 968 800 489/291 146 520, do endereço eletrónico deco.madeira@deco.pt. Pode também marcar atendimento via skype. Siga-nos nas redes sociais Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn e Youtube.