Conheça em que ativos investir durante o “bear market”?

O índice de ações S&P 500 entrou oficialmente no território do denominado “Bear Market”, desde 13 de junho de 2022,. É importante que os investidores estejam preparados para estes eventos, potenciados por inflação, subida de preços, e outros tantos fatores, e estejam conscientes das formas como podem reduzir o risco e as perdas.

O conceito de carteira para todas as condições meteorológicas

A ideia básica por detrás de uma carteira para todas as estações é a de diversificar os ativos para que se mantenham estáveis em todas as condições de mercado e gerem retornos em quase todas as situações.

De acordo com a metodologia de Ray Dalio, responsável da Bridgewater Associates, a estrutura da carteira deve ser a seguinte: 40% em obrigações de longo prazo; 30% em existências; 15% em obrigações a médio prazo; 7,5% em Ouro e 7,5% em Mercadorias.

Este método de proteção do investimento funciona tanto durante os períodos de expansão económica como em tempos de recessão.

Os analistas da Freedom Finance Europe tornaram o mix de ativos um pouco mais sofisticado para alcançar melhores retornos e destacam sete fundos negociados em bolsa (ETFs) que cada investidor pode utilizar para construir a sua carteira para todas as estações.

iShares Core S&P 500 ETF (IVV.US).

Um fundo de ações de grande capitalização com $278,1bn (£226,4bn) em ativos sob gestão (AUM). O ETF segue o índice com o mesmo nome e inclui as quinhentas maiores empresas negociadas nos EUA. Gerido pelo mastodonte de investimento passivo Blackrock, o iShares Core S&P 500 ETF é o segundo maior fundo de índice após o SPDR S&P 500 ETF, mas custa aos clientes cinco pontos base menos do que o seu concorrente.

Os nossos analistas acreditam na atribuição de 15% a esta ETF, sendo os instrumentos com maior atribuição na ETF a Apple, Microsoft Corp, Amazon.com Inc., Alphabet Inc., Alphabet Inc. Classe A, e a Alphabet Inc. Classe C.

O iShares Edge MSCI USA Size Factor ETF (QDVC.US).

Um fundo de ações de média capitalização, com $134m (£109,1m) em AUM. Estes emissores representam o maior segmento do mercado de ações dos EUA e proporcionam retornos ajustados ao risco mais elevados do que as ações de pequena ou grande capitalização. Além disso, as empresas de média capitalização estão a crescer e já se encontram financeiramente estáveis. A principal vantagem competitiva desta ETF é o seu baixo rácio de despesas de gestão em relação aos seus pares.

Os nossos analistas acreditam na atribuição de 7,5% a esta ETF, sendo os instrumentos com maior atribuição na ETF a Diamondback Energy, APA Corp., Ulta Beauty, Dominos Pizza, e Enphase Energy.

iShare Core MSCI Europe ETF (IEUR.US).

Um fundo de ações europeu de grande, média e pequena capitalização com $4,25bn (£3,5bn) em AUM. Esta ETF permite uma maior diversificação entre países. Ao mesmo tempo, não aumenta o risco institucional porque inclui empresas de países desenvolvidos, o que é importante num período de turbulência e de declínio da popularidade dos ativos de risco. Embora esta ETF tenha tido um desempenho inferior ao dos seus pares norte-americanos nos últimos anos, a longo prazo, a afetação de alguns ativos a este fundo irá melhorar os retornos por unidade de risco tomada.

Os nossos analistas acreditam na atribuição de 7,5% a esta ETF, sendo os instrumentos com maior atribuição na ETF Nestlé, BlackRock Cash Funds Treasury Fund, Roche Holding, Shell Plc., e ASML Holding NV.

iShare $ Treasury Bond 3-7yr OICVM ETF (CBU7.EU).

Um fundo de obrigações do governo americano a médio prazo com $5.85bn (£4.7bn) em AUM. O ETF investe em obrigações do governo dos EUA com uma maturidade média de 3 a 7 anos. Este ETF é o ativo menos volátil numa carteira para todas as condições meteorológicas, o que o torna mais capaz de resistir com confiança às quedas dos mercados bolsistas e às crises económicas. No entanto, durante as fases de retoma económica, este fundo mostra os rendimentos mais fracos.

Os nossos analistas acreditam na atribuição de 15% a esta ETF, sendo os instrumentos com maior atribuição na ETF as Notas do Tesouro dos Estados Unidos.

iShares $ Treasury Bond 20+yr OICVM ETF (DTLA.EU).

Um fundo de obrigações do governo dos EUA com 2,3 milhões de dólares (£1,9 milhões) em AUM. O ETF tem características semelhantes às do fundo iShares $ Treasury Bond 3-7yr, sendo a principal diferença a maior duração, uma vez que este ETF investe em títulos mais longos. Como resultado, a Obrigação do Tesouro iShares $ 20+ano é um ativo mais volátil e sensível às taxas de juro, mas mantém as características de um sólido veículo de investimento. Dito isto, uma vez que a inflação se reduz à meta e as taxas começam a diminuir novamente, esta ETF deverá mostrar um crescimento significativo, comparável ao desempenho de algumas ETFs de ações.

Os nossos analistas acreditam na atribuição de 40% a esta ETF, sendo os instrumentos com maior atribuição na ETF as Notas do Tesouro dos Estados Unidos.

Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC.US).

U um fundo de ativos de mercadorias com 9,9 mil milhões de dólares (8 mil milhões de libras) em AUM. A aquisição permitir-lhe-á investir em instrumentos de mercadorias: gás, petróleo, metais preciosos, metais de base, culturas agrícolas, etc. Em tempos de inflação elevada, esta ETF mostrará um impulso positivo e assim equilibrará a carteira para todas as condições meteorológicas. Um declínio da inflação contribuirá para uma diminuição deste ativo, mas uma mudança na economia para uma fase de crescimento ativo levará a Invesco Optimum Yield Diversified Commodity de volta a uma tendência ascendente.

Os nossos analistas acreditam na atribuição de 7,5% a esta ETF, sendo os sectores com maior atribuição na ETF o petróleo, gás, metais de base, e agricultura.

VanEck Vectors Gold Miners ETF (GDX.US).

Um fundo de ações de mineração de ouro, com $11.9bn (£9.6bn) em AUM. Para aumentar os rendimentos da nossa carteira, tomámos o VanEck Vectors Gold Miners ETF como um fundo equivalente em ouro. Esta ETF tem um Beta mais elevado em relação ao ouro, pelo que se comportará de forma mais volátil e poderá gerar rendimentos mais elevados. Um efeito secundário negativo desta exposição poderia ser um aumento dos custos de produção induzido pela inflação. Portanto, um critério chave para a escolha desta ETF foi o seu enfoque nos stocks das maiores e mais resistentes empresas mineiras do mundo, incluindo gigantes como a Newmont e a Barrick Gold.

Os nossos analistas acreditam na atribuição de 7,5% a esta ETF, sendo os instrumentos com maior atribuição na ETF Newmont Corp., Barrick Gold Corp., Franco-Nevada Corp., Agnico Eagle Mines, e Wheaton Precious Metals.

Através da plataforma Freedom24, terá acesso a cerca de 15 bolsas de valores em todo o mundo. Pode negociar acções, ETFs, obrigações, futuros e opções nas principais bolsas americanas, europeias e asiáticas. Estas incluem a NYSE, NASDAQ, CME, AMEX, e outras, para o mercado americano, a LSE, Euronext, Bolsa de Madrid e Athens Stock Exchange para os mercados europeus, e o mercado asiático HKEX.

