Já é conhecido o programa completo do evento que irá reunir alguns dos mais importantes players da política e economia angolana no dia 26 de setembro, no hotel Ritz, em Lisboa.

22 Setembro 2023, 20h28

É já nesta terça-feira a partir das 9h30 que se irão reunir em Lisboa alguns dos mais importantes atores do ecossistema económico e político de Angola. Neste evento, organizado pel’O Jornal Económico e a Forbes África Lusófona, irão ser abordados alguns dos temas mais relevantes da vida económica angolana.

A abertura da conferência será levada a cabo por N’Gunu Tiny, Fundador do Grupo Media Nove. A parte da manhã conta ainda com as intervenções do Administrador da AICEP, Luís Rebelo de Sousa, que irá abordar O Ambiente de Negócios em Angola, do Administrador Executivo do IGAPE, Augusto Kalikemala, que irá falar sobre Processos de Privatização em Angola Propiv – 2023/26 e o painel Privatizações: efeitos e perspetivas, moderado pelo diretor do JE, Filipe Alves.

O primeiro painel da tarde, com moderação de Nilza Rodrigues, diretora da Forbes África Lusófona, terá como tema A Experiência dos Grupos Empresariais. O último painel do dia terá como tema Sectores que Potenciam e Apoiam o Desenvolvimento em Angola. Segue-se o keynote speaker, o antigo Ministro dos Negócios Estrangeiros de Portugal, António Martins da Cruz. O encerramento do evento será feito pela Embaixadora de Angola em Portugal, Maria de Jesus Ferreira.

O DBA terá cobertura da TPA, d’O Jornal Económico e da Forbes África Lusófona. Pode assistir em direto na JE TV e no Facebook e YouTube d’O Jornal Económico. Para assistir ao vivo ao DBA pode inscrever-se aqui até ao dia 25 de setembro.

Consulte o programa abaixo: