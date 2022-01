Estas quatro dicas podem evitar que seja vítima de “Homejacking”

Com o aumento da tendência de assaltos a residências quando os proprietários se encontram no seu interior, vulgo “Homejacking” — do inglês home (casa) e hijacking (sequestro), torna-se importante saber como pode manter a sua casa em segurança, mas mais importante, manter-se a si e à sua família longe deste tipo de assaltos.

Regra geral, para casas que possuam sistemas de alarme, estes só se encontram em funcionamento quando não está ninguém na residência. Assim, para os assaltantes poderá tornar-se mais aliciante invadir uma casa com os seus proprietários no interior, de forma a numa primeira instância evitar a deteção e, de seguida, exigir informação confidencial aos residentes, como Senhas dos cofres, códigos dos cartões de crédito e multibanco.

De forma a evitar que isto lhe possa acontecer, a central recetora de alarmes Securitas Direct elaborou quatro dicas que poderão ser fundamentais na proteção da sua casa e respetiva família. Saiba quais são:

Mantenha o seu imóvel sob vigilância permanente

Hoje em dia, as novas tecnologias permitem manter a sua casa permanentemente sob vigilância, onde quer que esteja. Basta para isso que tenha um smartphone com tecnologia adequada para o efeito. O sistema de alarme da Securitas Direct permite este controlo e vigilância, através da aplicação My Verisure. O serviço Guardian Verisure conta com uma funcionalidade ‘SOS’, que permite ao utilizador carregar num botão de ajuda no telemóvel e solicitar assistência imediata a uma equipa especializada da Securitas Direct com ligação permanente a serviços públicos de emergência, ante qualquer situação de risco ou ameaça.

O serviço geolocaliza a pessoa que é imediatamente contactada, sendo ativado o protocolo de emergência correspondente. Se necessário, os serviços de emergência e os membros da família serão notificados e será prestado acompanhamento telefónico até à chegada de ajuda ao local.

Portas e janelas

É importante que as portas e janelas sejam sólidas e resistentes. As mais resistentes são construídas com fibra de vidro ou com madeira sólida. As portas blindadas, feitas habitualmente em aço, poderão também ser uma opção a considerar. Não se esqueça de verificar se as portas que dão para o interior da habitação, sejam as da rua ou as da garagem, ficam sempre fechadas.

Chaves e fechaduras

Não deve identificar as suas chaves com etiquetas. A escolha de uma boa fechadura é também essencial para a segurança da sua casa. Existem vários tipos de fechaduras, sendo que as mais resistentes aos arrombamentos são as de latão. Outra dica é manter sempre as portas trancadas mesmo quando se encontra dentro de casa (tenha as chaves num local estratégico pois pode precisar delas em caso de emergência).

Iluminação

As entradas dos prédios, dos apartamentos, das moradias e das garagens são sempre locais fulcrais para a entrada de um assaltante, sendo por isso de extrema importância que estes espaços exteriores estejam devidamente iluminados. O ideal é que tenham luzes com sensores que, entre outras vantagens, podem até servir de fator surpresa ao assaltante. Quando se fala em espaços interiores deve-se ter em conta as luzes de emergência.