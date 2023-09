Através da blockchain as duas tecnológicas, instaladas na Região Autónoma da Madeira, desenvolveram uma solução que previne e mitiga atividades fraudulentas, especificamente no contexto bancário, estando previsto também o alargamento para outras áreas de negócio.

12 Setembro 2023, 14h46

A Connecting Software e a Nearsoft, duas empresas tecnológicas madeirenses, instaladas no Cento Internacional de Negócios da Madeira, ou Zona Franca, estabeleceram uma parceria para o uso da tecnologia blockchain no combate a fraudes.

Esta união de esforços entre as duas tecnológicas, instaladas na Região Autónoma da Madeira, permitiu o desenvolvimento de uma solução que previne e mitiga atividades fraudulentas, especificamente no contexto

bancário, estando previsto também o alargamento para outras áreas de negócio.

“Estamos entusiasmados com esta parceria com a Connecting Software. Ambas as empresas têm uma forte cultura de inovação e estão comprometidas em fornecer soluções de última geração aos nossos clientes que permitam promover a confiança e combater as fraudes”, disse o CEO da Nearsoft, Pedro Camacho.

“Esta parceria é um marco importante. A Nearsoft é um parceiro líder em soluções para o sector bancário e estamos confiantes de que com o nosso know-how na autenticação com Blockchain vamos fazer a diferença neste sector, assim como já fizemos na proteção da propriedade intelectual, na governance e outros”, referiu o CEO da Connecting Software, Thomas Berndorfer.

A Connecting Softwre é uma empresa de software, com origem na Áustria, tendo na Madeira o seu maior polo de desenvolvimento, com cerca de 30 trabalhadores.

Já a Nearsoft é uma empresa de soluções de ao nível das tecnologias da informação que conta com mais de 30 trabalhadores.

A tecnologia da blockchain tem diversas aplicações, uma delas permite por exemplo registar e verificar transações de forma segura e transparente, permitindo também detetar em tempo real falsificações ou alterações indevidas em documentos.

Atualizado às 15h58