De acordo com um nota publicada na Presidência da República, os elementos presentes no conselho de Estado sublinharam a posição favorável de Portugal à entrada na NATO por parte da Ucrânia.

5 Setembro 2023, 17h54

O Conselho de Estado realizado esta terça-feira, dia 5 de setembro e convocado pelo Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, “teve como temas centrais a análise da situação política, económica e social, para conclusão da Reunião do Conselho de Estado de 21 de julho”, assim como o tema da guerra entre a Rússia e a Ucrânia.

A informação foi publicada numa nota divulgada no sítio oficial da Presidência da República. No Palácio de Belém, com a presença do primeiro-ministro, António Costa, foi concluída a análise em causa. Os presentes reforçaram ainda a solidariedade portuguesa para com a Ucrânia no contexto da guerra com a Rússia, assim como a “admiração pela resistência do povo ucraniano”.

Foi também sublinhado o apoio de Portugal, “nas suas múltiplas dimensões, nomeadamente política, diplomática, militar e humanitária”, assim como o compromisso com o “processo de integração da Ucrânia na União Europeia e na NATO”.

De recordar que o Conselho de Estado foi iniciado no passado mês de julho, tendo sido interrompido por motivos de agenda, para que António Costa viajasse viajasse até à Nova Zelândia. Desde então a situação económica agravou-se, com as perspetivas a deteriorarem-se.

Entre os fatores mais importantes, as taxas de juro continuam aumentar e as subidas não devem ficar por aqui, na medida em que a inflação na economia portuguesa foi de 3,7% em agosto, mais 0,6 pontos percentuais (p.p.) do que no mês anterior, de acordo com os dados do Instituto Nacional de Estatística.