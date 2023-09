O Conselho de Estado reafirmou hoje o apoio de Portugal à Ucrânia “com plena concordância entre os órgãos políticos de soberania”, numa reunião de duas horas e meia em que concluiu a análise da situação portuguesa.

5 Setembro 2023, 17h42

Esta informação consta de uma nota divulgada quase uma hora depois do fim da reunião do órgão político de consulta do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, realizada no Palácio de Belém, em Lisboa.

“Foi concluída a análise da situação política, económica e social”, lê-se no comunicado distribuído aos jornalistas – que nada adianta sobre este ponto da agenda “para conclusão da reunião do Conselho de Estado de 21 de julho passado”.

Relativamente à invasão russa da Ucrânia, “foi reafirmada a solidariedade e a admiração pela resistência do povo ucraniano e reconhecido todo o apoio que Portugal