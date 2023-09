O Conselho Supremo de Estado da Líbia (câmara alta do Parlamento) pediu hoje uma investigação internacional sobre as causas da catástrofe provocada pelo ciclone Daniel, em Derna, que provocou pelo menos 11 mil mortes.

20 Setembro 2023, 19h44

Depois de uma reunião de emergência realizada no domingo, o Conselho informou hoje através de um comunicado que “exige uma investigação internacional exaustiva sobre as causas” do desastre nesta cidade do leste da Líbia e pediu que sejam tomadas “medidas e disposições necessárias para emitir uma resolução internacional neste sentido.”

Além disso, o Conselho destacou a necessidade de “alocar e rentabilizar os fundos necessários para a reconstrução de Derna e determinar o calendário para a conclusão desta tarefa de uma forma que garanta a apropriação nacional da liderança do processo de reconstrução através da formação de um comité de gestão de crises”.

O Conselho também chamou a atenção para “a necessidade de acelerar a disponibilização das capacidades necessárias para os cuidados de saúde na cidade de Derna, estabelecer um centro de apoio psicológico e procurar ajuda nos esforços dos países ou organizações especializadas”.

Os resultados preliminares da investigação aberta na quinta-feira passada pelo Ministério Público sobre este acontecimento revelaram falha humana após o aparecimento das primeiras fissuras geológicas em 1999, a falta de medidas de segurança e a falta de manutenção durante décadas.

A Autoridade de Segurança Nacional da Líbia anunciou hoje o fim do trabalho das equipas de busca e salvamento terrestre em Derna, enquanto prosseguem as operações marítimas.