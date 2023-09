Conselho de Finanças Públicas presta “homenagem à mulher e economista que muito marcou e contribuiu para afirmar a independência desta instituição”.

9 Setembro 2023, 20h06

O Conselho de Finanças Públicas já reagiu à morte de Teodora Cardoso, aquela que foi a primeira presidente da entidade.

“A Dr.ª Teodora Cardoso desempenhou ao longo da sua vida profissional um papel determinante no estudo, acompanhamento e defesa da economia portuguesa no trabalho desenvolvido na Fundação Calouste Gulbenkian, no Banco de Portugal e no Conselho das Finanças Públicas (CFP), bem como em inúmeras intervenções públicas”, lê-se no comunicado emitido pelo órgão.

A entidade atualmente liderada por Nazaré da Costa Cabral demonstra “apreço e gratidão” a Teodora Cardoso no dia em que se sabe da sua morte, aos 81 anos. Em comunicado, a entidade presta “homenagem à mulher e economista que muito marcou e contribuiu para afirmar a independência desta instituição”.

O CFP lembra Teodora Cardoso como a “sua primeira distinta presidente entre 2012 e 2019”, tendo a economista estado “na génese do CFP ao integrar, em 2011, o grupo de trabalho criado para elaborar os estatutos desta instituição”.