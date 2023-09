O Hub Azul inscreve-se no PRR e prevê um investimento de 87 milhões de euros para “tornar a economia azul mais competitiva, empreendedora, coesa, inclusiva, digital e sustentável”.

11 Setembro 2023, 20h36

O Conselho de Gestão Estratégica do “Hub Azul, Rede de Infraestruturas para a Economia Azul” reuniu-se hoje, no Porto, para discutir um modelo de governação que promova sinergias entre PMEs e start-ups, grandes empresas, centros de interface e universidades. “Estas sinergias são cruciais para o sucesso da estratégia de ampliação e promoção dos sectores tradicionais e emergentes da economia azul e permitirão beneficiar das oportunidades decorrentes das transições climática e digital, fundamentais para aumentar a projeção internacional deste setor económico em Portugal”, lê-se no comunicado.

Na reunião foi ainda dada atenção particular à organização da segunda edição do Sustainable Blue Economy Investment Forum (SBEIF), que se realiza no próximo dia 4 de outubro, no Centro de Congressos do Estoril, com o objetivo de dinamizar a projeção internacional da economia azul nacional, fator elementar para atrair novas empresas e investimento direto estrangeiro, adianta o comunicado.

O II Sustainable Blue Economy Investment Forum vai dedicar uma área expositiva ao Hub Azul com o objetivo de divulgar esta componente do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR).

O Secretário de Estado do Mar, José Maria Costa, participou nos trabalhos, avança o Ministério da Economia e do Mar.