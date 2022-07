Conselho de Ministros aprova pacote de mais de 600 milhões para investimento nas forças de segurança

O Conselho de Ministros, aprovou, esta quinta-feira, um pacote de mais de 600 milhões de euros em investimento nas forças de segurança.

O anúncio foi feito pelo ministro da Administração Interna, José Luís Carneiro, que referiu que o Governo “honrou a palavra dada ao Parlamento” no sentido de investir “na melhoria das condições e dignificação das condições de trabalho”.

Como tal, José Luís Carneiro disse que o CM aprovou um compromisso de natureza plurianual no valor de “607 milhões de euros”. Destes, 236 milhões de euros vão para infraestruturas, 63 milhões de euros para veículos, 11,5 milhões para novas armas, 15 milhões para equipamento de proteção individual e cinco milhões de euros para equipamento de apoio à atividade profissionais.

“Trata-se do maior volume de investimento de sempre na modernização, na requalificação na dignificação das condições de trabalho e da garantia de melhores indicadores de operacionalidade das nossas forças e serviços de segurança”, explicou o governante.

José Luís Carneiro anunciou também que o Governo está a desenvolver “e quase a concluir esta estratégia integrada de segurança urbana que revitalizará programas tão conhecidos como os contratos locais de segurança, como o programa noite segura, os idosos em segurança e o programa escola segura”.

A lista de investimentos cresce, e o ministro da Administração Interna referiu que o Governo pretende destinar “40 milhões de euros para alojamento para os agentes de segurança pública e as suas famílias”, e ainda pôr em prática “o pacote de medidas de apoio social que temos vindo a dialogar com os municípios nomeadamente as áreas metropolitanas de Lisboa e do Porto”.

Durante a sua intervenção, José Luís Carneiro recordou ainda “que em 2021 com efeitos já em 2022 recrutámos 2400 polícias e guardas e neste ano 2022 temos em curso a contratação de mais 2,600 polícias”. As declarações sucedem ao fecho da maior esquadra da polícia no Porto, neste fim de semana, devido à falta de polícias.