14 Setembro 2023, 14h28

O ministro da Saúde, Manuel Pizarro, anunciou que o Governo aprovou, esta quinta-feira, o diploma relativo ao regime de dedicação plena no Serviço Nacional de Saúde (SNS), estando previsto um aumento de “cerca de 33%” nos salários dos profissionais em início de carreira.

“Concluímos agora o processo de reforma do SNS com um elemento muito importante, que vem pôr fim à atomização e dispersão das unidades de saúde, organizando-as no conjunto do país em 39 unidades locais de saúde, que vão agrupar os centros de saúde, onde são prestados cuidados de saúde primários, com os centros hospitalares e hospitais, de forma a que a organização da prestação de cuidados seja mais fácil para o percurso de cada cidadão”, anunciou Manuel Pizarro à margem do Conselho de Ministros.

Os ministros de António Costa aprovaram, igualmente, o diploma do novo modelo das Unidades de Saúde Familiar (USF), que permitirá generalizar as USF modelo tipo B, em que a remuneração está associada ao desempenho dos profissionais.

De acordo com Pizarro, trata-se de “um modelo eficaz de prestação de cuidados que alarga o acesso à população, que aumenta a satisfação da população e que também aumenta a satisfação dos profissionais, tendo evidentemente um impacto na remuneração desses profissionais que prestam um serviço acrescido”.