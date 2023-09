O Governo volta a dar luz verde à Caixa Geral de Depósitos (CGD) para avançar com a venda da participação social no Banco Comercial do Atlântico (BCA), no qual detém cerca de 59% do capital.

Na última apresentação de resultados, Paulo Macedo, CEO da Caixa Geral de Depósitos falou sobre a venda do Banco Comercial do Atlântico, o maior de Cabo Verde, dizendo que “existem alguns interessados” e que “a Caixa espera a autorização do Governo para continuar com o processo de venda”. Ora aí está ela. Foi aprovada a resolução que seleciona os potenciais investidores a participar no processo de alienação das participações sociais, detidas pela Caixa Geral de Depósitos no capital social do Banco Comercial do Atlântico, e que aprova o caderno de encargos que define as condições específicas aplicáveis à venda”, revela o comunicado do Conselho de Ministros.

Notícias recentes dão conta que o IIB Bank (International Investment Bank) está bem posicionado para comprar o Banco Comercial do Atlântico (BCA).

O maior banco de Cabo Verde, e que a Caixa Geral de Depósitos quer vender, registou lucros recorde de 16,3 milhões de euros em 2022, segundo o relatório e contas consultado pela Lusa.

A Caixa vai manter-se no mercado caboverdiano mas apenas com o Banco Interatlântico.

Recorde-se que o banco detido pelo Estado português anunciou em 2019 um processo de venda da participação no BCA, no âmbito do plano de reestruturação aprovado pela Comissão Europeia, optando por ficar no mercado cabo-verdiano apenas com o Banco Interatlântico.

Através do Banco Interatlântico em Cabo Verde, a CGD controla 52,65% do BCA, ao que se soma uma participação própria de 6,76%.