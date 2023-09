Num sector onde as alterações estruturais estão na ordem do dia, a construção automóvel depara-se com desafios a que tem de saber responder. Da cadeia de fornecimento até à produção, está tudo em mudança.

6 Setembro 2023, 12h03

Segundo o mais recente estudo do Research Institute da Capgemini, intitulado ‘The automotive supply chain: Pursuing long-term resilience’, os construtores automóveis sentem-se agora mais confiantes para lidarem com possíveis futuras interrupções na cadeia de abastecimento. Para tal foi fundamental repensar, reestruturar e refinanciar a gestão das suas cadeias de abastecimento. “Embora os problemas tenham sido estabilizados no curto prazo, as cadeias de abastecimento ainda estão em pleno processo de transformação dada a sua complexidade e os vários fatores de que dependem, nomeadamente: o aumento do ritmo da produção de veículos elétricos, as novas políticas regulatórias e governamentais, bem como a adoção de novas funcionalidades baseadas em tecnologia – por exemplo os ADAS (Advanced Driver Assistance Systems [2]), e que aumentam a procura de semicondutores”, refer o documento.

Está em curso uma profunda reorquestração à escala global com uma queda de 22% no abastecimento proveniente de localizações offshore nos últimos dois anos. “A Europa lidera esta tendência, com uma redução de ¼ do abastecimento offshore desde 2021. Seguem-se as regiões da APAC e dos EUA, que reduziram o abastecimento offshore em 20% e 18%, respetivamente”. O estudo conclui que as empresas automóveis esperam que o abastecimento offshore diminua ainda mais 19% até 2025, sobretudo à medida que a produção de veículos elétricos aumenta e a produção de componentes eletrónicos essenciais se desloca para outras geografias.

“Em virtude das sucessivas crises que afetaram as cadeias de abastecimento, a maioria dos construtores automóveis passou as suas iniciativas de sustentabilidade para segundo plano. De acordo com o estudo, apenas 37% dos players do setor que foram inquiridos têm em conta a gestão da pegada de carbono e dos riscos ambientais nas suas decisões relativamente à cadeia de abastecimento. Na mesma linha, enquanto o investimento anual total dos construtores em iniciativas sustentáveis para as suas cadeias de abastecimento é semelhante ao ano passado, o investimento anual dos fornecedores diminuiu significativamente – menos 17%”.

Embora a sustentabilidade e a circularidade sejam componentes fundamentais para a construção de uma cadeia de abastecimento mais resiliente e para operações mais preparadas para o futuro, a implementação de iniciativas de economia circular em larga escala foi adiada devido à escassez quer dos fornecedores de materiais reciclados, quer dos próprios materiais.

“As empresas automóveis estão agora perante o desafio de equilibrarem a sustentabilidade e a economia circular com fatores como custos e acessibilidade. De acordo com o estudo, as soluções digitais podem ajudar a resolver esta complexa equação e contribuir para equilibrar os vários fatores concorrentes que a compõem”.

Impulsionada por um aumento dos esforços para fornecer recursos e serviços baseados em software, a proporção média do valor do veículo atribuída aos semicondutores e aos sensores aumentou 51% nos últimos dois anos. Prevê-se que este valor aumente ainda mais 46% entre 2023 e 2025, refere ainda o documento.

No entanto, apenas metade dos OEMs considera que o fornecimento atual dos componentes dos semicondutores é seguro. 70% dos inquiridos afirmaram que atualmente o grosso do abastecimento provem da China, de Taiwan, do Japão e da Coreia. Visando reforçarem o nível de segurança das cadeias de abastecimento, os OEMs estão atualmente a investir em métodos de fornecimento alternativos e a afastarem-se dos fornecedores de nível 1 e 2. No que diz respeito às baterias para os veículos elétricos os OEMs têm em média stock de matérias-primas para um período máximo de três anos.

De acordo com o estudo, metade dos OEMs acredita que seria capaz de evitar 60% as perdas das receitas ocorridas em 2022 caso a escassez de semicondutores afetasse o mercado hoje da mesma forma.

“A visibilidade e a transparência são fundamentais para criar um ecossistema de fornecedores mais fiável – pouco mais da metade (53%) dos inquiridos possuem cadeias de abastecimento inteligentes e maduras que lhes permitem tomar decisões baseadas em dados e que integram as tecnologias mais recentes, como IA e a análise de dados. Para poderem alcançar os seus objetivos em matéria de resiliência e longevidade, os players do setor automóvel precisam cada vez mais de colaborar em ecossistemas de dados padronizados, abertos, fiáveis e onde podem incluir novos fornecedores de serviços de software”, conclui o estudo.