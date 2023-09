A antiga Everis está a inaugurar um centro especializado em Microsoft Business Applications e, assim, passa a ter presença física em dez localidades do país além de Lisboa, onde se localiza a sede da empresa.

7 Setembro 2023, 17h40

A consultora tecnológica NTT Data Portugal criou um hub especializado em Microsoft Business Applications na cidade de Viseu. O novo espaço da empresa localiza-se no Real Business Center e irá dedicar-se ao desenvolvimento e implementação de soluções digitais ligadas ao Microsoft Dynamics365 e da Microsoft Power Platform.

A antiga Everis passa, assim, a ter presença física em dez localidades do país além de Lisboa, onde se localiza a sede da empresa. “Estas estruturas enriquecem as capacidades da companhia no desenvolvimento de projetos de transformação organizacional e tecnológica, tanto para clientes nacionais como internacionais, através de equipas com identidade própria” e, simultaneamente, diferenciadas, acredita a NTT Data.

Para o sócio Paulo Silva, este investimento é “revelador da dinâmica de crescimento e de foco na especialização da companhia em Portugal”, bem como da aposta no aprofundar de “competências, no caso, em tecnologias Microsoft, pela criação de equipas especializadas em algumas das ofertas tecnológicas do fabricante, como se verifica em Viseu e Guimarães, ou sectores de atividade”.

“Isso só é possível de se fazer captando, retendo e desenvolvendo talento diferenciado, que reside de norte a sul do país, nomeadamente em centros urbanos do interior ou de menor densidade populacional, que têm muito a acrescentar ao ecossistema de inovação em que a NTT Data opera”, afirma o responsável de Áreas de Negócio Emergentes e Modelos de Entrega da NTT Data Portugal, em comunicado tornado público e consultado pelo JE.

O hub viseense não é o único especializado em tecnologia Microsoft, uma vez que o Hub Azure Apps&Infra, que se situa em Guimarães, mais precisamente no campus de Azurém da Universidade de Minho, está focado em serviços de assessoria, desenho e implementação de arquiteturas cloud Azure, assim como na operação das mesmas.

No caso do centro de Viseu, a proximidade ao ensino superior é com o Instituto Politécnico de Viseu. O trabalho que lá é realizado tem um modelo híbrido (normalmente a partir de casa e dias de reunião e colaboração no escritório) e o objetivo final de contribuir para a duplicação da vendas da NTT Data, na região EMEAL, para 6 mil milhões de euros até 2025.