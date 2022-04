Consumo de combustível na zona euro continuou em 2021 abaixo dos níveis pré-pandemia

O consumo de combustível na União Europeia foi comprometido devido à pandemia.

De acordo com os dados divulgados esta quinta-feira pelo Eurostat, o consumo de combustíveis derivados do petróleo na zona euro, como a gasolina, jet fuel (querosene) e o gás e gasóleo, sofreu quebras significativas devido às restrições da Covid-19 e ainda não regressou aos níveis pré-pandemia.

Enquanto que em 2020, os 27 Estados-membros registaram um consumo combinado de gasolina de 11% — um aumento de 74 milhões de toneladas para 66 milhões de toneladas quando comparado com 2019, em 2021 a queda foi de 5%— caindo de 74 milhões de toneladas para 70,4 milhões de toneladas, no ano passado.

As maiores quebras neste tipo de consumo, de acordo com os dados do gabinete de estatística europeu, registaram-se na Irlanda, Luxemburgo e Espanha — países onde a quebra foi superior a 20%.

Como o transporte aéreo de todos os Estados-Membros foi profundamente afetado devido às restrições aéreas e encerramento das fronteiras, o consumo de querosene de aviação caiu drasticamente em 2020 em comparação com 2019 (-56%) e não recuperou consideravelmente em 2021, ano em que a queda se situava nos -46%. Em 2020 e 2021, as menores reduções no consumo deste combustível foram registadas no Luxemburgo e na Bélgica, enquanto a Croácia, Roménia e Chipre registaram as maiores reduções.

Consumo de gás e gasóleo acompanhou tendência de declínio

No que toca ao consumo gás e gasóleo, em 2020, o consumo em toda a UE caiu 7%, especialmente no Luxemburgo, Itália, Espanha e Eslovénia. Apenas na Finlândia, Chipre e Roménia o consumo foi superior ao de 2019.

Em 2021, o consumo da UE aumentou, mas ainda ficou abaixo dos níveis de 2019 (-6%). Em alguns casos, como no Luxemburgo, na Alemanha, nos Países Baixos e na Grécia, o consumo em 2021 em comparação com os níveis de 2019 caiu para níveis ainda mais baixos do que em 2020, enquanto em 10 Estados-Membros a utilização de gás e gasóleo aumentou acima dos níveis de 2019 (Roménia, Estónia , Croácia, Polónia, Chipre, Lituânia, Bulgária, República Checa, Suécia e Letónia).

Em Portugal, o consumo de gás e gasóleo, destinado ao transporte, aquecimento e produção, teve uma queda acentuada de quase 10% face 2019, ao passo que, em 2021, o consumo foi 5% inferior a esse ano, ou seja, ainda abaixo do pré-Covid.