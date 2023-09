Segundo dados da ADENE, o consumo de gás diminui 22,6% no mês de agosto, face ao mês homólogo, enquanto o consumo de eletricidade aumentou 1,8% no mesmo mês.

5 Setembro 2023, 10h17

O consumo de gás natural desceu 22,6% no mês de agosto, face ao mês homólogo. O gás natural é cada vez menos utilizado para a produção de eletricidade, menos 39,2% face a agosto de 2022, segundo dados da agência para a energia (ADENE). Já o consumo de eletricidade aumentou 1,8% em agosto.

A Nigéria é o país que lidera no fornecimento de gás natural, com uma quota de mercado de 41,3%, seguida dos Estados Unidos, com 26,5%, enquanto a Rússia é responsável por fornecer 16,9%, e Trinidade e Tobago fornecem 12,6%. A importação de gás natural através das interligações com Espanha representa 2,7% do aprovisionamento.

No mercado elétrico, que corresponde ao gás natural consumido nas centrais de ciclo combinado para a produção de eletricidade, foi responsável por 40,1% do consumo, sendo os restantes 59,9% destinados ao mercado convencional.

As energias renováveis foram responsáveis por abastecer 46,3% do consumo de eletricidade em Portugal Continental, seguidas do saldo importador de 29,7% e as energias não renováveis com 24%. Durante o mês de agosto o saldo importador foi a principal componente do abastecimento do consumo.

Dentro da produção de energia renovável, a energia eólica foi a que teve uma maior representatividade, com 23,9%, seguida da produção fotovoltaica, com 10,1%, a produção de biomassa foi responsável por 6,2% e a energia hídrica de 6,1%, sendo que esta última teve um aumento de produção de 60,6% face ao período homólogo.

A ADENE destaca o facto de em comparação com o mês homólogo registou-se uma diminuição de 36,6% da produção não renovável.