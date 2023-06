Nas palavras do Secretário de Estado da Mobilidade Urbana, Jorge Delgado, que esteve presente na conferência desta manhã na estação Alameda, este é um “projecto de grande escala, de dimensão europeia”, dado que são já mais de cem as áreas urbanas no continente europeu que dispõem de pagamentos digitais nos transportes públicos.

28 Junho 2023, 13h35

O Metropolitano de Lisboa deu a conhecer esta quarta-feira à imprensa, em plena estação de metro, a introdução da tecnologia contactless nos validadores das 56 estações da rede, no âmbito de uma parceria com a Visa, Indra, Cybersource, Littlepay e Unicre.

Para fazer o pagamento da viagem singular, os passageiros só têm de aproximar o cartão, o telemóvel ou relógio com tecnologia à marca com o logotipo “sem contacto” na superfície dos validadores do metro, passando a ser prescindível o carregamento prévio de um bilhete de transporte nas máquinas.

Por sua vez, Gonçalo Santos Lopes, Country Manager da Visa Portugal, sublinha que o “projeto vai ajudar os passageiros a terem uma melhor experiência de viagem”.

“A cidade torna-se mais inteligente, inovadora e sustentável. O sector dos pagamentos torna-se hoje mais acessível, os operadores de transportes públicos podem agora oferecer um serviço mais simples e mais eficientes”, continuou o mesmo responsável, acrescentando que a Visa, que está presente em Portugal desde 1970, quer “promover cidades mais inclusivas, mais ligadas e mais resilientes”.

“Na VISA apoiamos ativamente na obtenção destes resultados. Lisboa junta-se a inúmeras cidades de todo o mundo que já disponibilizam uma solução de transporte baseada nos pagamentos contactless. Os pagamentos digitais desempenham um papel fundamental na vida económica de todos nós e têm o poder de transformar as nossas experiências de compra, de viagem e de mobilidade. O aumento da urbanização está intrinsecamente ligado à necessidade de uma maior mobilidade urbana”, afirmou.

Segundo Gonçalo Santos Lopes, “Portugal está a receber um tipo de turista cada vez mais digital”, referindo-se aos cerca de 4,8 milhões de pessoas que visitaram Lisboa no ano passado, citando dados do Instituto Nacional de Estatística (INE).

“No primeiro trimestre, as transações realizadas por visitantes internacionais provenientes de fora da Europa, utilizando cartão Visa, cresceram 76% em comparação com 2019”, acrescentou.

O contrato celebrado entre as várias entidades prevê a instalação de 1.504 leitores sem contacto em 752 canais de validação, além do desenvolvimento de software com as adaptações para a integração do pagamento EMV – Europay Mastercard and Visa.