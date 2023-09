O resultado líquido positivo em 2022/2023 está “significativamente influenciado pelo aumento dos rendimentos operacionais e também pelo resultado obtido com transações de direitos de atletas”, segundo a sociedade desportiva da Luz.

6 Setembro 2023, 20h49

A SAD do Sport Lisboa e Benfica (SLB) voltou a ter as contas… A verde. A sociedade desportiva da Luz registou um resultado líquido positivo de 4,2 milhões de euros na época 2022/2023, de acordo com a informação divulgada esta quarta-feira à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

O lucro, que surge após dois exercícios marcados por prejuízos, “está significativamente influenciado pelo aumento dos rendimentos operacionais e também pelo resultado obtido com transações de direitos de atletas”, segundo o Benfica.

Destaque ainda para os rendimentos operacionais (excluindo transações de direitos de atletas), que foram os mais elevados de sempre da história da Benfica SAD, num total de 195,8 milhões de euros, o que representa uma subida homóloga de 16% em relação aos anteriores 169,3 milhões. Incluindo as transações de direitos de atletas, fixaram-se em 284,7 milhões.

“Em 2022/23, procedemos a um forte reforço do plantel, o qual implicou, naturalmente, investimento. Assistimos a um aumento dos gastos operacionais largamente ultrapassado pelo incremento das receitas operacionais, as quais, excluindo as alienações de passes de atletas, atingiram o montante máximo na história da Benfica SAD”, explicou o presidente do conselho de administração do Benfica.

“O reforço dos capitais próprios [+3,9% para 113,2 milhões de euros], agora quase em linha com o capital social, assume uma situação patrimonial que se revela sem paralelo na realidade portuguesa e, igualmente, escassas vezes identificada no contexto futebolístico internacional”, destacou Rui Costa, na mensagem que acompanha o relatório financeiro. “Investimos muito e bem”, realçou o antigo futebolista.

O resultado com transações de direitos de atletas chegou aos 63,7 milhões de euros, após um acréscimo homólogo de 53,2%. Por sua vez, a dívida líquida caiu 4,3% neste último exercício, em relação à época 2021/2021, para 140,8 milhões de euros.

A sociedade anónima desportiva das águias vendeu 353.710 bilhetes no período em análise (+37,5%). “Em relação à venda de Red Pass, destaque para o aumento das receitas em 58,8% e em lugares de 18,1%, atingindo um valor de 9,8 milhões de euros de receitas e de 45.266 lugares vendidos com um preço médio de venda de 228 euros”, mais 58 euros do que me 2021/2022, lê-se no mesmo documento.