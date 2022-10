Continente está mais “geek” e aposta na cultura pop

O Continente e a Road Sixty Geek, empresa belga que produz itens da cultura pop, prometem dar o pontapé de saída para o desenvolvimento do mercado de produtos “geek” em Portugal.

A comercialização de produtos direcionados aos fãs de séries, filmes e jogos está a ganhar adeptos em todo o mundo e estima-se que a comercialização destes itens possa representar um mercado global de mais de 416 milhões de dólares em 2024, de acordo com a Technavio.

De forma a estar na linha da frente na venda de produtos associados à cultura pop, o Continente confia num parceiro que já conta com um considerável sucesso comercial na Bélgica, França, Luxemburgo e Roménia e que, além disso, tem o potencial de transformar a compra destes produtos numa experiência imersiva tão ao gosto destes clientes.

Para já, os espaços de venda de produtos de cultura pop estarão disponíveis nas lojas de Matosinhos, Amadora, Oeiras e Gaia Shopping, mas a previsão é de que, no próximo ano, chegue a todos os espaços Continente do país.

Sonae tem “objetivos muito ambiciosos” com a cultura pop

O JE conversou com Luís Ribeiro Magalhães, category manager de brinquedos da MC Sonae, sobre esta aposta e confirmou que o retalhista tem objetivos muito ambiciosos para este segmento: “Temos objetivos muito ambiciosos traçados para este projeto, e o investimento que está envolvido acompanha esse nível de ambição. Estamos conscientes da dimensão deste negócio e na proporção de meios que ele nos exige, por isso há uma estrutura de recursos considerável a ser alocado ao mesmo”.

Sobre o motivo pelo qual a MC Sonae resolveu avançar para a aposta na cultura pop, este responsável destacou que, com o aumento na procura por brinquedos de segmentos mais adultos “pareceu-nos óbvio que esta oferta ligada à pop culture deveria fazer parte da nossa proposta de valor”.

Ao JE, Luís Ribeiro Magalhães explica que os fãs deste tipo de itens vão poder encontrar uma “vasta oferta de artigos de home-wear, figuras de ação, brinquedos colecionáveis, livros, decoração, entre outros”.

“Portugal tem enorme potencial”

A chegada a Portugal dos produtos da loja de cultura pop belga Road Sixty Geek pode constituir uma excelente oportunidade para explorar o mercado do sul europeu. Essa foi a ideia deixada por David Kauffman, fundador da loja de cultura pop belga Road Sixty Geek, em entrevista ao JE.

“Portugal é uma das maiores oportunidades que a Road Sixty Geek tem na Europa por vários motivos: menos competidores no mercado, não existem muitos retalhistas especializados, é uma escolha lógica para nós porque depois de França, Bélgica, Roménia, queríamos ir mais para sul porque aí há mais potencial do que a norte”, explicou.

A Road Sixty Geek, que nasceu há três anos impulsionada por iniciativa de David Kauffman, um confesso apaixonado deste tipo de artigos, denotou um crescimento sério do mercado a partir dos confinamentos: “Com a pandemia e o consequente isolamento, começámos a sentir que as pessoas passaram a ter muito mais tempo para assistir a séries na Netflix e noutras plataformas. Sentimos que a indústria em redor dos objetos relacionados com as séries estava a ter uma enorme procura”.

E de que nicho de mercado estamos a falar? “É o novo nicho designado de “kidult”: adultos que ainda têm um coração de criança. Além das séries, também nos estendemos aos fãs de música, de desporto e outras áreas. A variedade de produtos é tão elevada que é impossível categorizar este mercado. Somos parceiros preferenciais da Disney e estamos também a trabalhar com a Warner assim como com a Netflix”, detalhou Kauffman ao JE.