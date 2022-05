Correios da Turquia abrem loja virtual na maior plataforma digital da China

A Turquia está interessada em aumentar as suas exportações por todas as formas e para todas as geografias do planeta e enquanto o governo chefiado por Recepe Erdogan se desdobra em visita de caráter predominantemente económico um pouco por todo o lado (nem Israel escapa…) as empresas fazem a sua parte.

É esse o significado do recente lançamento de uma loja de comércio eletrónico numa das maiores plataformas online da China, revelou esta semana o embaixador de Ancara em Pequim: “iniciamos a era do comércio eletrónico nas exportações para a China”, disse Emin Onen à agência noticiosa turca Anadolu.

A decisão de investimento na China partiu da Turkish Post (grupo postal semelhante aos CTT portugueses, mas que se mantém na órbita do Estado) – que, através da sua subsidiária PTT e-Store, fechou negócio com a JD.com, uma das maiores plataformas chinesas (e necessariamente mundiais) de comércio eletrónico.

Num mercado (online), o da China, que vale quase biliões de euros por ano (cerca de 55% do comércio online global, segundo dados do Ministério do Comércio turco), a presença da produção turca é observada pelo governo como uma forma de incrementar as trocas comerciais entre os dois países – para além dos ganhos óbvios em termos de exportações.

Segundo dados do mesmo ministério, a China é o maior parceiro comercial da Turquia na Ásia e o segundo no mundo. O volume de trocas bilaterais de mercadorias atingiu um recorde de 36 mil milhões de dólares em 2021. As exportações da Turquia para a China atingiram os 3,7 mil milhões de dólares em 2021, um aumento de 28% em relação a 2020. Os investimentos diretos da China na Turquia somavam cinco mil milhões em 2021 – com “70% desse montante a ser realizado nos últimos quatro anos”, especificou o embaixador.

A loja agora aberta permitirá escoar produção com valor-acrescentado assinalável e servir de esteio à divulgação dos produtos oriundos da Turquia. O comércio eletrónico é, dizem os técnicos, a forma mais fácil de entrar no enorme mercado chinês – tanto em número de consumidores como em quilómetros quadrados, o que inviabiliza uma aproximação tradicional.

A braços com uma crise inflacionista que multiplica várias vezes a realidade europeia, o governo da Turquia tem assumido a diplomacia económica como central no âmbito das suas preocupações. E depois das tentativas de aproximação aos mercados regionais, está a alargar o seu espaço vital (comercial) para paragens mais longínquas.

Sintomática é a aproximação a Israel – pais com quem a Turquia esteve até há poucos anos de relações diplomáticas cortadas, mas para onde viajará, dentro de poucas semanas, o ministro dos Negócios Estrangeiros Mevlut Çavuşoglu. No mesmo sentido, corre a recente aproximação de Ancara à Arábia Saudita, país com quem a Turquia manteve anos de relações tempestuosas.