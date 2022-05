Costa admite revisão constitucional cirúrgica devido à lei dos metadados

“O subsídio social de mobilidade tem de ser revisto. Perante a inação do governo, o grupo parlamentar do Bloco de Esquerda vai entregar, na próxima semana, uma anteproposta de lei com vista a alterar o modelo de atribuição do subsídio social de mobilidade. Queremos abrir caminho a um consenso o mais alargado possível neste parlamento”, observou o deputado António Lima, na abertura do debate sobre Transportes, esta manhã, no plenário da Assembleia Legislativa Regional, na Horta.