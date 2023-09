António Costa antecipa que paragem na Autoeuropa terá efeitos negativos no PIB e exportações

Esta posição foi transmitida por António Costa no final de um almoço com empresários nacionais investidores no Chile, depois de questionado sobre as perspetivas de estagnação e até de recessão em alguns Estados-membros da União Europeia (UE).

10 Setembro 2023, 19h36