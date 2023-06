Chama-se Luigi Stefanelli, tem 38 anos e desde finais de 2019 era general manager para Portugal e Espanha.

29 Junho 2023, 16h31

Luigi Stefanelli, 38 anos, é o novo Associate Vice-president para a Região do Sul da Europa da Costa Cruzeiros, o que inclui os mercados de Portugal, Espanha, França e Itália. Na nova função cabe-lhe garantir o desenvolvimento sustentável da região e o crescimento do negócio.

Licenciado em Administração de Empresas e mestre em Relatórios Financeiros Corporativos, Luigi Stefanelli tornou-se, no final de 2019, general manager para Portugal e Espanha e, no ano passado, desempenhou o cargo de general manager para Portugal, Espanha e França.

No que diz respeito a Portugal e Espanha, Jorge Serrano, um veterano na empresa com vasta experiência no mercado ibérico, assume a liderança comercial dos dois países como sales director.

Natural de Napóles, Stefanelli iniciou a carreira como consultor na Ernst & Young Financial Business Advisor em Roma, de onde passou para a indústria de cruzeiros, integrando a Costa Cruzeiros em Génova, no departamento de Pricing & Revenue Management.

Desde o final de 2012 desempenhou cargos de crescente responsabilidade em vários países onde a empresa italiana opera. Primeiro, como business development & pricing director para a região da Ásia-Pacífico e Austrália, vivendo em Xangai, e no regresso à Europa como general manager das marcas Costa e AIDA para os mercados austríaco e suíço. Mais tarde desempenhou também funções de general manager na Europa Central.