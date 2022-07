Costa teve “conversa bastante agradável” com Montenegro e voltarão a falar sobre aeroporto

O primeiro-ministro caracterizou hoje o encontro que teve de mais de três horas e meia com o presidente do PSD como “uma conversa bastante agradável”, na qual falaram de vários temas, entre os quais do novo aeroporto.

Em declarações aos jornalistas nos jardins de São Bento, no final do encontro, António Costa prometeu que, quanto à futura solução aeroportuária para a região de Lisboa, haverá “muito em breve” uma nova conversa entre ambos.

“Foi uma conversa bastante agradável, a primeira de várias”, sintetizou, dizendo que foi passada “uma vista geral” sobre as perspetivas do país e as prioridades em matéria europeia, de defesa ou política externa.