Costa vai visitar Ucrânia em breve e assinar acordo de apoio financeiro

O primeiro-ministro, António Costa, vai visitar a Ucrânia em breve, como resultado do convite feito pelo primeiro-ministro ucraniano Denys Shmyhal, com quem esteve reunido por vídeoconferência esta quarta-feira, 4 de maio.

A data já está marcada, mas o primeiro-ministro ainda não quis revelar. No entanto, explicou que na visita à Ucrânia vai reunir-se tanto com o primeiro-ministro, como com o presidente Volodomyr Zelensky. Na ocasião os líderes vão proceder à “assinatura de um acordo de apoio financeiro significativo” para a Ucrânia através do fundo monetário.

Sobre a reunião com Denys Shmyhal, Costa revelou aos jornalistas que o primeiro-ministro ucraniano agradeceu a Portugal “o apoio concedido” quer a nível militar, quer a nível financeiro e que discutiram “o reforço desses apoios nas próximas semanas para corresponder às necessidades imediatas”.

Além do reforço dos apoios, o primeiro ministro português e Shmyhal abordaram também o “reforço das sanções” contra a Rússia. “Portugal tem sido um país que apoia a aplicação de sanções”, referiu António Costa, acrescentando que o país encontra-se numa “situação energética que nos deixa particularmente à vontade para aplicação de sanções”.

Os representantes tiveram ainda tempo para falar sobre a adesão da Ucrânia à NATO. Nesta matéria, o primeiro-ministro português destacou que estes “os processos de adesão têm procedimento próprio, são extremamente morosos e incertos” e recordou que Portugal, por exemplo, esperou nove anos para aderir à NATO.

Ainda assim, para Costa “independentemente do processo [de adesão à NATO ] a UE não pode perder tempo relativamente aquilo que é urgente”, que é o reforço de “condições de apoio à Ucrânia”.

Segundo o governante português existe a necessidade da UE “assumir conjuntamente um compromisso de esforço brutal para reconstrução da Ucrânia”.