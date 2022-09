Cotação do barril Brent para entrega em novembro baixa para 87,96 dólares

O crude do Mar do Norte, de referência na Europa, concluiu a sessão no International Exchange Futures a cotar 65 cêntimos abaixo dos 88,61 dólares com que fechou as transações na quinta-feira.

O receio de uma recessão da economia internacional, em contexto de alta inflação e subida rápida das taxas de juro.

Os analistas estão agora na expectativa da reunião, marcada para 05 de outubro, do grupo designado OPEP+, integrado pelos membros da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP) e aliados, como a Federação Russa, que pode decidir reduzir a produção, para apoiar o preço, perante a esperada contração da procura.