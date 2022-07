Cotação do barril Brent para entrega em setembro baixa 0,40%

Opetróleo do Mar do Norte, de referência na Europa, fechou o dia no International Exchange Futures a cotar 43 cêntimos abaixo 107,35 dólares com que acabou as transações na terça-feira.

Os investidores reagirem à notícia de que aumentaram as reservas de petróleo nos EUA, o que foi lido como sinal de menor consumo.

Por outro lado, a Federação Russa mantém a União Europeia em suspenso sobre o gasoduto Nord Stream, ao advertir que, mesmo que o fluxo de fornecimento recomece na quinta-feira, depois de dez dias para trabalhos de manutenção, podem surgir imediatamente novos problemas, resultantes das sanções que podem prejudicar a reparação de turbinas no estrangeiro.

Moscovo alega que são as sanções ocidentais que provocam estas dificuldades, enquanto a União Europeia considera este argumento um pretexto para a Federação Russa “chantagear” o bloco europeu.