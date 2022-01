Covid-19: Áustria anuncia alívio nas medidas de contenção

A epidemiologista e assessora global de saúde da Organização Mundial da Saúde (OMS), Alba Vilajeliu, alertou, no entanto, que o vírus tem a capacidade de sofrer mutações, assim é necessário estar atento e contar com sistemas de vigilância para se adaptar às novas circunstâncias. A epidemiologista tem defendido, a manutenção de máscaras em espaços interiores, as doses de reforço da vacina contra a Covid-19, o distanciamento de segurança e ventilação.