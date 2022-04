Covid-19: Portugal registou mais 59 mil casos e 145 mortes na última semana

O relatório da Direção Geral de Saúde (DGS), divulgado esta sexta-feira, indica que na última semana Portugal acumulou mais 59.434 infeções por Covid-19 e mais 145 mortes. Nos últimos sete dias, houve assim menos 2.528 infeções e menos sete óbitos.

A incidência do vírus SARS-CoV-2 em Portugal é agora de 577 casos por 100 mil habitantes (menos 4%) e o risco de transmissibilidade (Rt) fixa-se nos 0,94. A taxa de mortalidade, que mostra o número de óbitos observados em sete dias por um milhão de habitantes, é de 14 (menos 5%).

Quanto à pressão nos hospitais, a DGS revela que se contabilizaram 1.172 internamentos (mais 62) por diagnóstico de Covid-19, entre os quais 60 em unidades de cuidados intensivos.

Por regiões, no Norte a DGS registou 13.976 pessoas com Covid-19, mais 1.381 do que na semana passada, no Centro 11.179 (menos 381 nos últimos sete dias), 21.196 em Lisboa (menos 1.704), 4.247 no Alentejo (mais sete) e 3.574 no Algarve (menos 379). Nos Açores detetaram 2.454 casos, menos 468 e 2.808 na Madeira (menos 984).

Relativamente aos óbitos, nos últimos sete dias, o Norte registou 28 (mais cinco), o Centro detetou 39 mortes (mais três), 46 em Lisboa (menos onze), 14 no Alentejo (mais duas), nove no Algarve. Na última semana, nos Açores morreram quatro pessoas (menos duas) e na Madeira cinco (menos quatro).

O grupo etário que mais casos acumulou nos últimos sete dias foi a faixa etária entre os 40 e 49 anos que contabilizou 9.805 casos, menos 444 do que na semana passada.

Quanto à cobertura vacinal, a faixa etária mais vacinada é a dos 65 a 79 anos com 100% da vacinação completa e 97% com vacinação de reforço. As faixas etárias entre 50 e 64 anos e com 80 ou mais anos também já têm 100% da vacinação completa. Já entre os cinco e onze anos apenas 33% tem o esquema vacinal completo.