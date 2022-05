Covid-19. Quarta dose da vacina está a ser dada com prescrição médica, diz Marta Temido

A quarta dose da vacina contra a Covid-19 está a ser dada com prescrição médica a “grupos em função da sua situação de imunocomprometimento ou fragilidade imunitária”. A informação foi divulgada pela Ministra da Saúde, que abordou também a administração do reforço da vacina nas pessoas com mais de 80 anos.

De acordo com as declarações que Marta Temido fez esta segunda-feira, na cidade do Porto, as pessoas daquela faixa etária vão poder receber a quarta dose da vacina a partir do final de agosto ou início de setembro. Uma situação que a Ministra explica com fundamento na “situação epidemiológica relativamente controlada” em Portugal.

Por outro lado, de acordo com a responsável pela pasta da Saúde, existe “evidência, que não é totalmente clara, [a administração do reforço] para a faixa etária entre os 60 e os 80 anos e parece haver alguma clareza de que abaixo dos 60 anos não se justificará”, esclareceu, relativamente à administração da quarta dose.

Segundo especialistas ouvidos pela CNN Portugal, as autoridades de saúde estão ainda a ponderar se os maiores de 60 ou 65 anos serão elegíveis para a quarta dose da vacina contra a Covid-19.