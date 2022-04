Covid-19. Segunda dose de reforço poderá ser recomendada para o próximo outono-inverno, diz Marta Temido

Marta Temido não exclui a possibilidade de ser administrada uma segunda dose de refoço da vacina contra a Covid-19.

Questionada pelos jornalistas acerca das especulações em torno da continuidade da vacinação, a ministra da Saúde remeteu para a Comissão técnica de vacinação contra a Covid-19 a recomendação de administração de mais uma dose, com base nas recomendações da Agência Europeia de Medicamentos.

“Relativamente à possibilidade de uma quarta dose (segunda dose de reforço), é sabido que a Agência Europeia de Medicamentos (EMA) emitiu no passado mês um conjunto de orientações relativamente ao tema. (…) Sendo recomendada uma segunda dose de reforço, deveria acontecer com uma sazonalidade de maior risco, no momento anterior à entrada do próximo outono-inverno”, explicou a governante.

À margem de mais um Conselho de Ministros, a titular da pasta da Saúde assegurou que “as estruturas técnicas do ministério da Saúde, como o Instituto Dr. Ricardo Jorge, continuam a acompanhar a efetividade vacinal”.

Marta Temido anunciou ainda, durante o briefing do Conselho de Ministro que deixa de ser obrigatório o uso de máscaras em locais públicos, mantendo apenas a medida durante a visita a lares de idosos ou transportes públicos coletivos.