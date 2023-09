A vacinação abrange a Covid-19 e a gripe. Segundo a norma da DGS publicada esta quinta-feira, 14 de setembro, as pessoas com 60 ou mais anos devem fazer o agendamento na farmácia ou na plataforma online. Já os centros de saúde vão chamar os doentes de risco.

14 Setembro 2023, 09h24

A vacinação contra a grupe e a Covid-19 terá início a 29 de setembro e decorrerá em simultâneo nas farmácias comunitárias, para as pessoas com 60 ou mais anos, e nos estabelecimentos de saúde do SNS, para as pessoas com menos de 60 anos e com as doenças de risco definidas pela Direção Geral da Saúde.

A Norma 005/2023 relativa à Campanha de Vacinação Sazonal contra a Covid-19: outono-inverno 2023-2024 é publicada esta quinta-feira, 14 de setembro.

Segundo o documento, as pessoas com 60 ou mais anos devem fazer o agendamento da vacinação diretamente numa farmácia ou na Plataforma online disponível para o efeito, divulgada pelas associações de farmácias.

As pessoas com comorbilidades de risco com menos de 60 anos serão convocadas pelas unidades de saúde do Serviço Nacional de Saúde (SNS). E as pessoas que não sejam seguidas no SNS devem ser vacinadas mediante declaração de elegibilidade emitida pelo seu médico.

De acordo com a norma da DGS, “os grupos elegíveis são definidos em função do risco de doença grave, hospitalização e morte por Covid-19. Tendo em conta o critério da idade, são abrangidas as pessoas com 60 ou mais anos, tal como está previsto para a vacinação contra a gripe sazonal”.

“Em função do risco”, são também incluídas na vacinação as pessoas entre os cinco e os 59 anos com patologias de risco definidas nesta norma, as grávidas, os profissionais de saúde e utentes/residentes em Estruturas Residenciais para Pessoas Idosas (ERPI) e Instituições Similares, Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados (RNCCI) e estabelecimentos prisionais.

As pessoas elegíveis para vacinação nas ERPI, rede de cuidados continuados e prisões serão identificadas pelas Administrações Regionais de Saúde em articulação com as unidades no local.

Já nas unidades de saúde, os serviços de saúde ocupacional identificam os profissionais a vacinar.

A DGS reafirma a importância da vacinação e esclarece que a “coadministração das vacinas contra a gripe e contra a Covid-19 continua a ser uma estratégia segura e efetiva”, “será mantida ao longo desta campanha” e apela a que todas as pessoas elegíveis se vacinem.

A DGS estima que venham a ser vacinadas entre 1,9 milhões e 2,6 milhões de pessoas contra a Covid-19 e contra a gripe ao longo da campanha.

