Glauco Junqueira nasceu em São Paulo, no Brasil, há 37 anos, e enveredou por uma carreira profissional de administrador de empresas.

Há cerca de oito anos, cruzou o Atlântico, veio para Portugal e decidiu dar uma ‘virada’ na sua vida, arriscando na restauração. “Fiz uma pesquisa do mercado, analisei a oferta e os locais disponíveis. E percebi que o sector da comida rápida é o que mais cresce. Só que no caso da Coxinharia, não tenho concorrentes diretos, porque tudo aqui é feito ao momento, com produto caseiro, artesanal”, explica-nos.

