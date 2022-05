CR7 é, sem surpresas, a figura pública mais reconhecida, mas há surpresas na lista

O capitão da seleção portuguesa de futebol é a figura pública portuguesa mais reconhecida pelo grande público e tem ainda maior notoriedade espontânea em Portugal, revela o estudo “Figuras Públicas e Digital Influencers” da Marktest. Desta forma, Cristiano Ronaldo volta, desta forma, a colocar-se no primeiro lugar da lista, com um registo de 49,1% de referências espontâneas entre os inquiridos.

É assim, sem qualquer surpresa, que o capitão português lidera o indicador de notoriedade total, resultando numa combinação de referências espontâneas dos inquiridos num total de uma lista com 60 personalidades. No inquérito, Ronaldo foi quem obteve mais respostas, com o seu nome a ser reconhecido por 97,9% dos entrevistados.

A seguir a Cristiano Ronaldo ficou o reconhecido apresentador do Preço Certo. Fernando Mendes ficou em segundo lugar na lista, sendo reconhecido por 96,9% dos portugueses, enquanto em terceiro, reconhecido por 96,5%, ficou Ricardo Araújo Pereira.

Entre as figuras públicas mais reconhecidas pela população nacional estão nomes como Manuel Luís Goucha, Herman José, Mariza, João Baião, José Mourinho, Cristina Ferreira e a apresentadora Fátima Lopes, todos com mais de 90% de notoriedade.

Em termos de notoriedade espontânea, Cristina Ferreira segue em segundo lugar, sendo indicada por 30% dos entrevistados, e Manuel Luís Goucha em terceiro com 19,5% de referências. Rita Pereira, Ruy de Carvalho, João Baião, Ricardo Araújo Pereira, Tony Carreira, Catarina Furtado e Herman José completam os dez primeiros lugares de referências espontâneas.